Эксклюзив 26 мая 2023, 18:50 Транспортники Милана вышли на масштабную демонстрацию Несогласные с действующей политикой властей транспортники Милана вышли на акцию протеста

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Сотрудники метро, водители автобусов и такси Милана вышли на всеобщую забастовку, организованной профсоюзным объединением Union Syndicale de Base (USB). В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

В кадре собравшиеся скандировали лозунги с требованием выполнения их требований. Напротив стояли сотрудники полиции в полном обмундировании, которые подходили к чрезмерно активным участникам стачки.

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Бастующие собрались возле штаб-квартиры объединения промышленников Assolombarda. Организация объединила между собой около 6000 владельцев бизнеса из Милана, а также еще четырех провинций.

«Рабочие бастуют, а владельцы компаний спрятались и закрыли доступ. Правительство не хочет разговаривать с народом. Если думать, что от меня ничего не зависит, то каждый может отсидеться и тогда ничего не изменится», — заявил один из участников митинга.

Среди требований, которые подготовило USB, говорится о повышении заработной платы до 300 евро, сокращение рабочего времени до 32 часов в неделю, индексацию пенсий, введение компенсаций за несчастные случаи на работе, а также сокращение военной помощи Украине, чтобы освободить достаточное количество денег для помощи рабочим.

Акции протеста транспортников проходят в Милане с 10 апреля. Часть автобусов выходит на линии только в утренние часы, ветки метро прекращают движение по очереди. Пока к проблемам людей, которые сталкиваются с невозможностью передвижения по городу, чиновники интереса не проявили.