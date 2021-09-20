Транспортировку газа по «Силе Сибири» приостановят для профилактических работ

Из-за проведения плановых профилактических работ транспортировку газа по «Силе Сибири» остановят более чем на неделю — с 22 по 29 сентября. Сроки согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году.

Профилактику оборудования и систем газопровода осуществляют дважды в год — весной и осенью, уточнил ТАСС со ссылкой на сообщение «Газпрома».

Компания договорилась о сроках проведения работ с китайским предприятием CNPC в прошлом году.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что объем поставок голубого топлива в Китай по «Силе Сибири» превысил 10 миллиардов кубометров. Они начались в декабре 2019 года.

Трубопровод «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России. По нему газ поставляют российским потребителям на Дальний Восток, а также направляют в Китай.

Контракт между «Газпромом» и китайской CNPC заключен на 30 лет еще в 2014 году. Его сумма составила 400 миллиардов рублей.