Мир 12 марта 2023, 12:33 Транспорт с возможными участниками протестов в Кишиневе начали задерживать в Молдавии «Движение для народа»: полиция Молдавии останавливает транспорт с возможными протестующими РИА «Новости»

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Сотрудники молдавской полиции Молдавии задерживают сторонников оппозиционного «Движения для народа». Об этом сообщили представители этой партии. Их процитировал ТАСС.

«Автобусы и легковые автомобили с гражданами, следующими на протест, блокирует полиция», — рассказали они.

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По словам представителей оппозиционной организации, с таких машин снимают регистрационные номера, а сами ТС перевозят в гараж.

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Подобные ситуации фиксировали в городе Глодяны. Находящиеся в остановленном там транспорте люди проявили недовольство происходящим. В знак протеста они заблокировали трассу,

Кроме того, подобные задержания прошли в городах Бельцы, Бричаны, Рышканы и ряде других населенных пунктов.

Лидеры «Движения для народа» призвали власти Молдавии не нарушать конституционные права граждан и законы, описывающие свободу перемещения и мирное волеизъявление. К последней категории в этой стране относятся и акции протеста.