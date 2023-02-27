Мир 27 февраля 2023, 14:15 «Транснефть» озвучила причину прекращения поставок нефти в Польшу «Транснефть» перестала транспортировать нефть в направлении Польши РИА «Новости»

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«Транснефть» по плану должна была прокачать российскую нефть на польские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в конце февраля согласно утвержденному Минэнерго экспортному графику. Однако этого не произошло из-за нарушений. Об этом заявил советник президента трубопроводной компании Игорь Демин, сообщило РИА «Новости».

Маршрутные поручения с оплатой транзита и подтвержденным ресурсом, по словам Демина, оказались не оформлены. За это отвечает отправитель грузов.

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«Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши ПАО „Транснефть“ не осуществляется», — уточнил он.

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Ранее председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек сообщил на своей странице в Twitter, что российская сторона больше не поставляет нефть в Польшу. Он добавил, что по этому маршруту в последние время поступало лишь 10% сырья.