«Транснефть» отреагировала на желание Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Ранее глава Белоруссии заявил о готовности «забрать» две трубы магистрального нефтепровода «Дружба» и перейти на реверсные поставки американской нефти через Польшу.

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — заявил Токарев.

Ранее 24 декабря Александр Лукашенко указал, что Белоруссия импортирует у России товаров «на 9 млрд долларов больше», чем экспортирует, а в ответ ей «завинчивают гайки» и повышают цены, в том числе на энергоносители. Лукашенко посчитал, что Москва должна предоставить Минску скидку на них.