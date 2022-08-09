«Транснефть» назвала причину остановки транзита нефти по трубопроводу ««Дружба»

«Укртранснафта» остановила транзит российской нефти из-за того, что компания из РФ не смогла оплатить ее услуги из-за антироссийских санкций. Об этом пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил РИА «Новости».

«О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и „Укртранснафту“», — отметил он.

Ранее стало известно, что Украина остановила транзит газа по южной части трубопровода «Дружба». Через эту систему российское топливо поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Об этом сообщил RT. Остановка услуг транзита произошла 4 августа в 06:10 утра.

Демин отметил, что российская нефть продолжает поступать в Германию и Польшу. Для этого используется транзитный нефтепровод через Белоруссию.