Трансляцию российских телеканалов предложили ограничить в Эстонии

Правительству Эстонии предложили разработать меры по предотвращению враждебной пропаганды и ограничить трансляцию российских телеканалов в стране. Законопроект об этом внесла в парламент фракция эстонской оппозиционной партии Isamaa («Отечество»).

«Учитывая напряженную ситуацию с безопасностью и агрессивные действия России, необходимо пересмотреть меры и законодательство в отношении враждебных и подстрекающих к войне телеканалов в Эстонии», — процитировала пресс-служба партии председателя Хелира-Валдора Сеэдера, сообщило РИА «Новости».

Говорить о свободных СМИ и свободе прессы в случае подконтрольных Кремлю каналов «мы не можем», отметил Сеэдер.

«Это явно пропаганда в интересах России, и ее распространение необходимо ограничить», — привела его слова пресс-служба.

На основе проведенного правительством анализа, отметил председатель партии, можно будет решить, «эффективнее ли убрать пропагандистские каналы из базовых пакетов поставщиков услуг или найти какие-нибудь альтернативные меры».

В последние несколько недель страны Запада обвиняют Россию в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. Эти заявления категорически отрицают в Москве: там подчеркивают, что никаких угроз с российской стороны нет.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что нет фактов, которые говорили бы о готовности России провести полномасштабное наступление на территорию страны в ближайшее время.