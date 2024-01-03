Мир 03 января 2024, 18:39 Трансляцию более 10 российских телеканалов прекратили в Казахстане Оператор TVCOM прекратил вещание более 10 российских телеканалов в Казахстане РИА «Новости»

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Оператор спутникового и интернет-вещания TVCOM исключил из сетки вещания в Казахстане более 10 российских телеканалов. В их число практически полностью вошла сетка Первого канала, указали на официальном сайте оператора.

В список под отключение попали «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!»».

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В качестве причины оператор назвал значительное снижение интереса зрителей к новостной повестке на телевидении, потому что всю основную информацию они получают из социальных сетей.

В пресс-службе добавили, что продолжат сокращать число зарубежных вещателей с новостным контентом, заменяя их на телеканалы, производящие развлекательный и познавательный контент. В их число включили Discovery, Animal Planet и Eurosport.

Представитель «Первого канала. Всемирной сети» в Казахстане Ирина Калашникова заявила, что причина отключения телеканалов заключается в непогашенных долгах оператора TVCOM, которые накопились с 2022 года.

«Мы не пришли к консенсусу на 2024 год, поэтому договор не был заключен. Основная причина — это задолженность оператора перед правообладателем. Задолженность с 2022 года по текущий день», — привел слова Калашниковой сайт издания «Власть.kz».

Собеседница журналистов добавила, что компания до последнего рассчитывала сохранить отношения, шла на уступки и рассрочки. Но из-за накопленной суммы долга сеть вынужденно отключила оператора от показа своего контента.