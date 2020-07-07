В Эстонии задумались о запрете трансляции каналов RT

Правительство Эстонии рассматривает пример Латвии в вопросе запрета трансляции в стране телеканалов Russia Today. Сейчас Эстония взвешивает эту возможность, сообщил министр иностранных дел балтийской республики Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу отметил в разговоре с порталом Delfi, что одобряет действия Латвии, но добавил, что для того, чтобы пойти на те же шаги и в Эстонии, будет сделан специальный анализ, пишет РИА «Новости». Этот анализ должен будет подтвердить, что ограничение трансляции канала — это верный шаг с целью реализации финансовых санкций. По словам главы эстонского МИД, разговор идет «только о тех прокремлевских каналах, выгодополучателями от работы которых являются лица, находящиеся в санкционном списке».

Компетентным органом по применению финансовых санкций в Эстонии является Бюро данных по отмыванию денег (RAB), отметила сотрудник отдела связей с общественностью МИД Эстонии Кайри Саар-Исоп. По ее словам, Эстония и Латвия тесно общаются по упомянутым вопросам. Саар-Исоп также добавила, что RAB анализирует возможные меры, оценивает передаваемую латвийскими партнерами информацию и сформирует на основании этого свою позицию.

Для того, чтобы ограничения в отношении российского телеканала были установлены, должно быть выдано соответствующее предписание RAB. Для этого Бюро сначала должно доказать экономическую связь санкционного лица с телеканалом.

На прошлой неделе Латвия запретила вещание ряда каналов RT, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями ЕС. Однако главный редактор RT — Маргарита Симоньян, и никакие санкции Евросоюза на нее не распространяются.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что это решение очень хорошо характеризует Латвию, которая много говорит о свободе слова, о демократии и приверженности демократическим принципам. «Следует признать, что очень многим общепризнанным ценностям она не следует», — считает Цеков.