Трансизраильский нефтепровод загорелся после ракетного удара. Видео

Пожар вспыхнул на Трансизраильском нефтепроводе после ракетного удара из сектора Газа. Более 600 снарядов выпустили по территории Израиля со стороны ХАМАС.

Снятое одним из очевидцев видео пожара опубликовал в Telegram телеканал RT. На кадрах видно, как полыхает одно из сооружений нефтепровода. Сильный огонь полностью охватил все круглое строение.

Пока не известно, есть ли угроза взрыва резервуара с топливом. Также еще выясняется, какая часть инфраструктуры загорелась.

Ранее движение ХАМАС заявило, что в сторону Тель-Авива выпустили 130 ракет. При этом в Израиле назвали цифру в 600 снарядов. ПРО «Железный купол» удалось перехватить 200 снарядов.

После обстрела израильские медики сообщили о раненых. Сейчас врачи оказывают необходимую помощь трем пострадавшим, в числе которых оказался ребенок. По информации журналистов, во время обстрела погибли минимум четыре человека, ранения получили 16 жителей. Состояние одного из пострадавших оценивают как критическое.

МИД России уже осудил нападение на мирных граждан и заявил, что будет «последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН».