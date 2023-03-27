Мир 27 марта 2023, 18:58 Трансгендеры напали на участников акции в защиту прав женщин в Новой Зеландии RNZ: трансгендеры вступили в бой с участниками акции в защиту женщин в Окленде Unsplash

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Сторонники защиты прав трансгендеров устроили потасовку на акции активистки Келли-Джей Кин в новозеландском Окленде. Об этом сообщила радиокомпания RNZ.

Джей Кин, позиционирующая себя как защитница прав женщин и оппонент трансгендеров, планировала выступить со сцены. Однако ее окружили противники и сорвали акцию, не позволив добраться до места.

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По данным издания Rebel News, женщину облили напитками и оскорбляли. Выбраться из толпы сторонников трансгендеров ей помогли охранники. В этот момент рядом с Джей Кин находились несколько человек с флагами ЛГБТ, ее состояние остается неизвестным.

Кроме того, несколько человек избивали сторонницу Джей Кин.

В социальной сети Twitter начал распространяться тег #ShameOnNewZealand, призывающий бойкотировать любые поездки в Новую Зеландию.

Перед выступлением в Окленде акцию Джей Кин сорвали в Австралии. На митинге появилась группа молодых людей, которая отдала в ее сторону нацистское приветствие. Сама женщина утверждала, что никакого отношения к этим людям не имеет.