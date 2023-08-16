Мир 16 августа 2023, 19:13 Трансгендерного боевика ВСУ избили в центре Львова Служащего в ВСУ трансгендера избили в центре Львова Соцсети

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Неизвестный мужчина напал на украинского военнослужащего трансгендера по имени Хелен в центре Львова. Ему не понравился внешний вид офицера, который в военной форме разговаривал на улице по видеосвязи. Об этом сообщила украинская правозащитная организация «Киев Прайд».

В город военнослужащий приехал на похороны матери. В один из свободных вечеров Хелен находился на улице и разговаривал по видеосвязи со своим знакомым.

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Внешний вид военного не понравился проходящему мимо мужчине. Сначала он начал проявлять агрессию, а после ударил военного по лицу.

Общественники сообщили, что пострадавший снял побои и написал заявление в полицию.

Организация обратилась к уполномоченному по правам человека при президенте Украины Дмитрию Лубинцу и попросили его взять ситуацию под свой контроль. Они подчеркнули, что Хелен служит в армии три года и произошедшее с ним должно стать предметом разбирательства.