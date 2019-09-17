Трансгендерная модель попала на обложку Paper в образе британской королевы

Трансгендерная модель из США Тедди Квинливан попала на обложку журнала Paper. Ее сфотографировали в образе британской королевы Елизаветы II, который дополнили несколько корги.

Снимки с фотосессии для модного издания были опубликованы в Instagram Квинливан. Появились они и в официальном аккаунте Paper Magazine.

«Как, черт возьми, потрясающе стать королевой на один день. Мне было весело изображать Елизавету и ощущать себя властной», — написала 25-летняя Квинливан.

Снимал ее звездный фотограф Луи Бэнкc, которого американская трансгендерная модель от души поблагодарила. Стилистом выступил Джек Коллинз.

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В августе Тедди Квинливан стала первой открытой трансгендерной женщиной, представившей модный дом Chanel. Она снялась в косметической рекламной кампании Summer Look. Ранее Тедди скрывала свою ориентацию.

Модель родом из Бостона. Пол сменила в 16 лет, а ее карьера началась в 2015 году. На Квинливан обратил внимание креативный директор Louis Vuitton Николя Жескье. Впервые она появилась на подиуме в сезоне весна/лето 2016 года.