Мир 09 июля 2023, 21:39 Трансгендер выиграл в конкурсе «Мисс Нидерланды — 2023» Мужчина-трансгендер одержал победу в конкурсе «Мисс Нидерланды — 2023» Соцсети

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Первое место в конкурсе красоты «Мисс Нидерланды — 2023» занял 22-летний трансгендер Рикки Колле. Впервые в истории соревнований победа досталась мужчине, сообщило издание AD.

«Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса», — отметили члены жюри.

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В ходе конкурса Колле призналась, что в детстве очень сильно страдала. А сейчас она чувствует себя сильной и хочет стать примером храбрости для других людей.

Теперь Колле представит Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная». Пользователи Сети раскритиковали нидерландское жюри за такой выбор, отметив, что настоящей победительницей должна была стать девушка, которая заняла второе место.

В Нидерландах уже не первый раз демонстрируют более чем лояльное отношение к трансгендерам. Так, на местном телевидении появилось шоу, в котором детей знакомят поближе с трансгендерами. В передаче «Просто голый» обнаженные взрослые отвечают на вопросы юных гостей студии.