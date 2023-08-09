09 августа 2023, 21:44
Трансгендер-спикер ВСУ Эштон-Чирилло попытался оправдаться за слова о «русских нелюдях»
Спикер ВСУ Эштон-Чирилло о «русских нелюдях»: мне весело валять дурака, я шутила
Официальный спикер Вооруженных сил Украина Сара Эштон-Чирилло попытался откреститься от своих слов про «русских нелюдей». Трансгендер из США заявил в соцсети Х (бывший Twitter), что обращался к картонным солдатам и именно их назвал «не людьми».
«Они хотели накинуться на факт, что я шутила. Шутки — это, я полагаю, не то, что разрешено в России. Я предполагала, что российские силы — не больше, чем картонные вырезки. <…> Мне весело валять дурака с картонными фигурами», — попытался оправдаться спикер.
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Американский трансгендер Эштон-Чирилло в начале августа стал одним из официальных представителей ВСУ для англоязычной аудитории. Журналист приехал на Украину в первые дни СВО и заключил контракт с ВСУ.
Писатель Платон Беседин отметил, что СВО стало напоминать американское шоу. Освещать спецоперацию Эштон-Чирилло будет весело и задорно, а главное — с соблюдением всех принципов толерантности. Для США — это нормальное явление, а для украинцев — смачный плевок в сторону ВСУ.
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