Трансгендер после удаления гениталий подал в суд на власти Великобритании

В Великобритании операция по смене пола закончилась трагедией для пациента. Трансгендеру удалили гениталии, после чего он стал бесплодным, процесс мочеиспускания стал похож на 10-минутную пытку, и это не единственные последствия хирургического вмешательства.

Теперь пострадавший будет судиться с Национальной службой здравоохранения страны. По данным Daily Mail, в иске пациент объяснил, что врачи его не проинформировали о том, что ждет его после операции. Теперь он чувствует себя евнухом, написал RT.

«В ту минуту, когда я проснулся после операции, понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни», — признался он.

Жизнь трансгендера стала похожа на кошмар, только чтобы опорожнить мочевой пузырь ему нужно почти 10 минут, а процесс очень болезненный и мучительный.

По информации таблоида, ранее в Великобритании уже были случаи, когда трансгендеры после операции по смене пола обращались в суд для компенсации, потому что были недовольны полученным результатом.