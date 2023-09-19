Мир 19 сентября 2023, 00:10 Трансгендер из ВСУ заявила, что не угрожала российским журналистам Трансгендер из ВСУ Эштон-Чирилло отвергла обвинения в угрозах журналистам из РФ YouTube

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Со стороны представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло не было угроз в адрес российских журналистов. Информация об этом появилась в публикации трансгендера в соцсети X (бывшая Twitter).

Эштон-Чирилло несколько лет назад стал женщиной. В своем блоге трансгендер говорит о себе в женском роде.

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В публикации военнослужащая ответила на вопрос, собирается ли киевский режим избавляться от тех, чьи речи украинскому руководству не нравятся, а также входят ли в такой «список» американцы. По словам трансгендера, она ни разу не угрожала никаким журналистам.

Также Эштон-Чирилло опровергла существование списка сотрудников СМИ, в который входят работники для определенных целей.

«Это все ложь», — сказано в публикации.

Ранее в МИД России заявили, что угрозы в адрес журналистов и общественных деятелей из России указывают на террористическую сущность киевского режима. В ведомстве отметили, что политика жестокого искоренения инакомыслия привела к созданию базы «Миротворец» на Украине, где публикуют личные данные людей, которых украинское руководство считает врагами.