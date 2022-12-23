23 декабря 2022, 22:40
Трамваи и троллейбусы остановили в Киеве из-за дефицита электроэнергии
Мэр Кличко сообщил о полном прекращении работы электротранспорта в Киеве
Работу всего наземного электротранспорта пришлось остановить в Киеве из-за дефицита электроэнергии. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.
«Мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы», — написал он.
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По словам главы Киева, на сегодняшний день 440 автобусов работают на 126 маршрутах города. При этом продолжает работать метро — из 52 станций открыты 50.
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Ранее глава областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что объекты критической инфраструктуры в Киевской области пострадали в результате атаки дронов. В украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети» заявили, что в столице ввели экстренные отключения света.
Во всех районах Киева наблюдались перебои с водоснабжением. Мэр Виталий Кличко связал эти проблемы с повреждениями инфраструктуры. Власти попросили киевлян запастись питьевой водой.
Виталий Кличко
Киев
Украина
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