Трампу выписали штраф на $2 млн

Президенту США Дональду Трампу придется заплатить солидный штраф. Он незаконно передал деньги из благотворительного фонда Trump Foundation своему избирательному штабу в 2016 году.

Решение принял Верховный суд штата Нью-Йорк, сообщило агентство Reuters. Трампа оштрафовали на два миллиона долларов.

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Средства, отмечено в материале, все равно пустили на благотворительность, передав ветеранам. Незаконным является сам факт их передачи предвыборному штабу.

Стороны заранее договорились о том, как урегулировать спор. Два миллиона стали компенсацией за нарушенные правила.

Сам Трамп с вынесенным судебным вердиктом не согласился, о чем рассказал в своем Twitter.

«Генеральный прокурор Нью-Йорка намеренно искажает это урегулирование в политических целях», — заявил Трамп. Он добавил, что будет счастлив перечислить указанную сумму на новые благотворительные нужды.

В октябре стало известно, что американский президент нарушал налоговые правила. По данным СМИ, глава США предоставлял разные данные чиновникам и кредиторам.