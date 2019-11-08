Трампу выписали штраф на $2 млн
Решение принял Верховный суд штата Нью-Йорк, сообщило агентство Reuters. Трампа оштрафовали на два миллиона долларов.
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Средства, отмечено в материале, все равно пустили на благотворительность, передав ветеранам. Незаконным является сам факт их передачи предвыборному штабу.
Стороны заранее договорились о том, как урегулировать спор. Два миллиона стали компенсацией за нарушенные правила.
Сам Трамп с вынесенным судебным вердиктом не согласился, о чем рассказал в своем Twitter.
«Генеральный прокурор Нью-Йорка намеренно искажает это урегулирование в политических целях», — заявил Трамп. Он добавил, что будет счастлив перечислить указанную сумму на новые благотворительные нужды.
В октябре стало известно, что американский президент нарушал налоговые правила. По данным СМИ, глава США предоставлял разные данные чиновникам и кредиторам.