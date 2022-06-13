Трампу пригрозили уголовных делом из-за штурма Капитолия

Экс-президенту Дональду Трампу может грозить уголовное обвинение в связи со штурмом Капитолия. О сборе достаточного количества доказательств заявил член расследующего штурм комитета конгресса.

«Я бы хотел увидеть со стороны Минюста расследование всех заслуживающих доверия обвинений в преступной деятельности со стороны Трампа», — сказал член палаты представителей Адам Шифф агентству Associated Press.

По словам демократов, слушания пройдут на это неделе. Во время заседания должны быть обнародованы дополнительные доказательства того, что Трамп и некоторые из его советников предприняли «масштабные усилия» по распространению дезинформации. Также бывший лидер США оказывал давление на Минюст, как заявили демократы.

Сторонники Трампа устроили штурм Капитолия 6 января 2021 года. Они ворвались в здание из-за несогласия с результатами президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек. После штурма комитет конгресса США начал проводить расследование. Обвинения предъявили уже более 535 американцам.