Мир 27 января 2024, 07:51 Трампу придется выплатить миллионы долларов из-за дела о домогательстве и клевете Суд обязал Трампа выплатить 83,3 млн долларов по делу о домогательствах Catherine Nance/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Суд присяжных в Нью-Йорке огласил приговор экс-лидеру США Дональду Трампу по делу о домогательствах и клевете. Политика обязали выплатить писательнице Джин Кэрролл более 80 миллионов долларов по ее иску. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб», — указали в издании.

Реклама

Адвокат истицы рассказала, что писательница обрадовалась решению суда. По словам юриста, Кэрролл чувствует, что она смогла добиться справедливости и сыграть свою роль в улучшении положения женщин во всем мире

Ранее Трампа приговорили к выплате пяти миллионов долларов по иску Кэрролл. На следующий день экс-президент заявил, что суд присяжных установил, что он не насиловал писательницу. Трамп также отметил, что «не делал и ничего другого» с ней. В связи с этими высказываниями Кэрролл снова обратилась в суд и потребовала компенсации в размере 10 миллионов долларов.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что республиканцы выберут Трампа своим кандидатом в президенты, если суды в марте не примут решения по его отстранению от предвыборной гонки. Эксперт добавил, что американцы устали от него и лидера США Джо Байдена и не хотят видеть их у власти.