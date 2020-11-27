«В Конституции США записано, что выборщики должны голосовать в соответствии с волей избирателей. Это, как мне видится, сглаживается двухступенчатая система, потому что прямых выборов нет. Так что выборщики, исполняя закон, проголосуют, как это сделали граждане», — пояснил он.

Трамп не доверяет продолжающимся процессам, потому что подсчет голосов еще не завершен в некоторых штатах. Глава США отказывается признавать поражение. Однако когда так проголосуют еще и выборщики, Трампу ничего не останется.

Наблюдатели зафиксировали некоторые нарушения во время избирательного процесса, но они не настолько серьезные, чтобы Верховный суд пересмотрел итоги выборов. Должностные лица могут взять во внимание некоторые из них, тем не менее конечный результат все равно не изменится.

Кроме того, Трампа поджимают сроки. Официально демократ Джо Байден вступит в должность президента США 20 января 2021 года. В Вашингтоне уже сооружают специальные трибуны для торжественного мероприятия.

Выборщики проголосуют в декабре, а процесс передачи власти уже начался. До инаугурации будущий глава государства должен уже въехать в Белый дом. После 14 декабря остается немного времени на ремонт и перестановки.

«Там же не только жилые апартаменты, там же офисы… А еще Рождество и Новый год, так что Трамп хочет — не хочет, должен быть оттуда выезжать», — отметил Рогулев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, только если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. Он снова говорил о многочисленных мошенничествах на выборах, но не привел доказательств. Американский лидер не сомневается, что набрал значительно больше 74 миллионов голосов, но бюллетени в его поддержку уничтожили. По его мнению, Байден не набрал 80 миллионов голосов.