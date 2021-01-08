Трампу предложили завести аккаунты в российских соцсетях

Действующему президенту США Дональду Трампу, страницы которого были заблокированы в Twitter, Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat, предложили завести аккаунты в российских социальных сетях.

С таким предложением выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

«Мы хотим пригласить Вас завести аккаунты в соцсетях „ВКонтакте“ (vk.com) или „Одноклассники“ (ok.ru). Это крупнейшие европейские социальные сети, созданные самыми лучшими в мире российскими разработчиками. Также в качестве альтернативы можем предложить регистрацию в мессенджере Telegram (telegram.org) или ICQ (icq.com)», — приводит РИА «Новости» слова главы ассоциации Владимира Зыкова.

Зыков подчеркнул, что блокировка публикаций, которые не нарушают законодательства, противоречит принципам демократии. В ассоциации выразили готовность перенести все посты Трампа из заблокированных соцсетей, заняться верификацией аккаунта и набрать подписчиков.

Первым, еще 6 января, аккаунт Трампа заморозил Twitter. Это произошло после вспыхнувших в Вашингтоне протестов сторонников действующего президента. Через несколько часов аккаунты Трампа были заблокированы в Facebook и Instagram. Несколько часов назад стало известно, что аккаунт Трампа заморозил и стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, а за ним тоже самое сделал и Snapchat.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.