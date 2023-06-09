Мир 09 июня 2023, 03:40 Трампу предъявят обвинения по делу о секретных документах Трампа вызвали в суд, где ему предъявят обвинения по делу о секретных документах Pxhere

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Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию, сообщил журналист телекомпании ABC Джонатан Карл в Twitter. Сам Трамп отметил, что его адвокатов уведомили об этом. Он должен явиться в федеральный суд Майами во вторник, 13 июня.

«Семь пунктов — это связано с его обращением с секретными документами и препятствованием правосудию», — написал Карл.

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О том, что адвокатов Трампа уведомили о выдвижении против него обвинений, бывший президент США написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что эти обвинения, выдвинуты «по-видимому, в связи с коробками» с секретными документами, которые нашли в его поместье. Бывший президент США должен явиться в федеральный суд Майами во вторник, 13 июня, в 15:00 (22:00 по московскому времени), уточнили «Известия».