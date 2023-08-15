Мир 15 августа 2023, 07:11 Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов Трампа обвинили в попытке повлиять на итоги выборов-2020 Правительство США

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Большое судебное жюри в штате Джорджия выдвинуло обвинение против бывшего президента США Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в 2020 году. Об этом говорится в распространенном обвинительном заключении, сообщило агентство Reuters.

Всего обвинение против бывшего главы государства включает в себя 13 пунктов, среди которых подача ложных документов, заговор с целью подлога, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, нарушения в борьбе с коррупцией и рэкетом.

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Кроме Трампа, обвинения выдвинули против бывшего работника Белого дома Марка Медоуза и адвоката Руди Джулиани.

Ранее Трамп заявил о намерении баллотироваться на президента США в 2024 году. Он выразил уверенность, что его шансы на победу близки к 100%. Однако некоторые американские юристы отметили, что политик после заведенного уголовного дела не сможет вновь претендовать на пост главы государства.