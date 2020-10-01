Трампу понравились первые дебаты с Байденом

Дональд Трамп остался доволен первыми теледебатами со своим конкурентом на предстоящих выборах Джо Байденом. Американский лидер особо отметил высокие рейтинги рейтинги трансляции дебатов, которые превратились в перепалку.

«Я действительно получил удовольствие от дебатов с Сонным Джо вчера вечером. <…> Вердикт вынесен, и они говорят, что мы, мы, все мы одержали вчера вечером крупную победу. <…> Самые высокие рейтинги в истории кабельного телевидения», — приводит ТАСС слова выступления президента США Дональда Трампа перед своими сторонниками в Миннесоте.

Глава Белого дома добавил, что «привлек Байдена к ответу за его 47 лет лжи» и заявил, что его противник «слишком слаб, чтобы управлять этой страной».

Дебаты Трампа и Байдена прошли накануне в Кливленде (штат Огайо). Они превратились в ругань. Оппоненты сыпали взаимными оскорблениями и обвинениями. Байден назвал действующего руководителя Штатов «щенком Путина», «клоуном» и «расистом». Трамп постоянно его перебивал и спорил с модератором.

Политический аналитик CNN Сара Исгур заявила, что в дебатах победила «кнопка отключения звука на пульте от телевизора».