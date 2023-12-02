Мир 02 декабря 2023, 07:22 Трампу отказали в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия CNN: Суд отклонил два ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия Unsplash

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Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайства экс-президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о вмешательстве в выборы. Об этом сообщило издание CNN.

Бывший американский лидер подал ходатайство, утверждая, что у него на момент беспорядков в Капитолии был президентский иммунитет. Защита Трампа запросила суд снять четыре обвинения, так как политик работал над «обеспечением честности выборов» 2020 года будучи президентом США.

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«Суд не может прийти к выводу, что наша Конституция предоставляет бывшим президентам абсолютный иммунитет за любые федеральные преступления, совершенные ими во время пребывания у власти», — заявила судья Таня Чуткан.

Суд отклонил оба ходатайства адвокатов Трампа.

Ранее Трампа признали виновным в причастности к беспорядкам и штурму Капитолия 6 января 2021 года. Суд постановил, что экс-глава США, несмотря на уголовное дело, может остаться в первичном бюллетене президентских выборов.