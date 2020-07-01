Трампу не стали докладывать о «сговоре» России с талибами*

Президенту США Дональду Трампу не стали докладывать о подозрениях в сговоре российской разведки с талибами*. Такое решение приняла гражданская сотрудница ЦРУ, сообщил советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Человек, который на раннем этапе принял решение не докладывать президенту в Овальном кабинете, — это нацеленный на карьеру высокопоставленный гражданский сотрудник ЦРУ. Она приняла это решение, потому что у нее не было уверенности в полученной развединформации», — привело РИА «Новости» слова советника.

О’Брайен оценил решение сотрудницы как верное, отметив, что в Вашингтон ежедневно приходят «тысячи разведданных». Советник американского президента также пристыдил тех, кто слил данные в прессу.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили о полученных разведданных, согласно которым ГРУ России предлагало вознаграждение боевикам запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» за нападения на американских солдат в Афганистане. В Москве назвали это ложью, Трамп заметке также не поверил.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.