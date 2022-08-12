Расследование ФБР в отношении бывшего президента Дональда Трампа может стоить ему свободы, федералы обвиняют его в нарушении закона о шпионаже. Об этом написала газета Politico со ссылкой на ордер на обыск имения Трампа во Флориде.

Согласно документу, ФБР проводит расследование на предмет «удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже». За такие нарушения фигуранту грозит штраф или лишение свободы. В ордере говорится, что у Трампа были документы, помеченные грифом самых высоких уровней правительственной классификации.

Трамп и его сторонники заявляют, что действия ФЮР были беспрецедентными и ненужными, не было необходимости в обыске. Представитель бывшего президента уверен, что расследование организовано для устранения сильного оппонента.

При обыске имения сотрудники ФБР изъяли четыре набора документов под грифом «совершенно секретно», три — секретных и еще три конфиденциальных. Спецслужбы вывезли из дома Трампа 20 коробок с различными предметами.