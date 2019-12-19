Трампу конец? Чем закончится дело об импичменте

Резолюция об импичменте президента США Дональда Трампа скоро поступит в Сенат от Палаты представителей. Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин объяснил «360», чего ждать от этого дела.

Платошкин напомнил о причинах, по которым Трампу решили объявить импичмент. Американский лидер якобы потребовал в телефонном разговоре от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Сейчас политик является основным соперником Трампа в предвыборной гонке.

«Палата представителей — нижняя палата Конгресса — играет роль Следственного комитета. Они несколько недель проводили слушания <…> и проголосовали за то, что Трамп виновен в <…> нанесении ущерба интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и противодействии судопроизводству», — пояснил эксперт.

Демократы, заметил он, обвинили президента США не только в принуждении Зеленского, но и в приостановке военной помощи Украине и помощи «российским агрессорам».

«Палата представителей, где большинство — враги Трампа, проголосовала за импичмент. После этого резолюция поступит в Сенат США. Сенат играет роль суда. Он получает материалы Палаты представителей и обсуждает их. И если большинством голосов проголосует, то Трамп больше не президент. Это маловероятно, поскольку у Республиканской партии — партии Трампа — в Сенате сейчас большинство. Наверное, резолюция Палаты представителей будет отклонена. И на этом все закончится», — заключил Николай Платошкин.