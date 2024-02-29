Мир 29 февраля 2024, 06:22 Трампу после победы в Мичигане запретили участвовать в праймериз Иллинойса Chicago Sun-Times: суд в Иллинойсе исключил Трампа из бюллетеней на праймериз Unsplash

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Предварительное внутрипартийное голосование республиканцев в штате Иллинойс пройдет без участия Дональда Трампа. Судья округа Кук Трейси Портер постановила исключить его имя из бюллетеней, сообщило Chicago Sun-Times.

Праймериз запланировали 19 марта. Трейси Портер удовлетворила требование обвинителя и приказала избирательной комиссии штата выпустить бюллетени без упоминания бизнесмена. Судебное решение вступит в силу 1 марта, защита сможет его обжаловать.

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Основанием для дисквалификации стала четвертая поправка к конституции о том, что должностным лицам запретят снова заступать на службу в случае участия в мятеже. Противники Дональда Трампа потребовали признать нападение на Капитолий 6 января 2021 года восстанием и на этом основании запретить республиканцу баллотироваться в президенты.

Адвокат Кэрин Ледерер заявила, что Трейси Портер действительно изучила материалы дела. Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг пообещал обжаловать вердикт в ближайшее время.

Дональд Трамп отпраздновал победу на праймериз Республиканской партии в Мичигане. В голосовании демократов в том же штате лидировал его главный соперник Джо Байден.