Мир 28 января 2024, 08:57 Трампа заподозрили в желании увеличить пошлины на весь импорт из Китая WP: Трамп при переизбрании запланировал ввести пошлины в 60% на импорт из Китая Unsplash

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Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками введение пошлин в размере 60% на китайские товары. Об этом сообщила газета Washington Post.

По информации издания, американский экс-лидер в случае своего переизбрания хочет устроить «новую масштабную экономическую атаку на Китай». Трамп рассматривает различные варианты для удара по китайской экономике.

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В газете добавили, что планы бывшего президента могут привести к «глобальной торговой войне».

«В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения единых тарифов в размере 60% на весь китайский импорт», — отметили в издании.

По мнению опрошенных газетой экономистов, «атаки по Китаю» могут привести к огромным сбоям не только в экономике США, но и всего мира. Журналисты добавили, что результаты введения пошлин, «намного превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа».

Ранее американский экс-президент сравнил границу США с «открытой раной», из-за которой страна гибнет. Он предупредил американцев, что из-за ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами в стране может произойти катастрофа.