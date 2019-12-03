Трампа заподозрили в потере памяти: он «забыл» жену у вертолета. Видео

Телеканал FOX 10 Phoenix опубликовал видео посадки четы Трамп в правительственный вертолет. Ролик вышел с шуточным заголовком, суть которого — президент США «забыл» по дороге свою супругу Меланью.

В ролике показано, как глава Белого дома в пальто и с зонтиком в руках направляется к ожидающему его правительственному вертолету. Когда до винтокрылой машины осталось несколько шагов и офицер у трапа собрался было приветствовать главу государства, Трамп внезапно остановился, как что-то забывший и внезапно вспомнивший человек, развернулся и произнес несколько слов. В этот момент в кадр вошла супруга президента, Меланья.

Пара вместе подошла к вертолету. Трамп пропустил супругу вперед, а потом вслед за ней вошел в люк, сложив по пути зонтик. На этом ролик обрывается.

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Журналисты, опубликовавшие короткую зарисовку из личной жизни главы государства, решили пошутить. Они назвали свое видео — «Забыть Меланию? Неужели президент Трамп забыл о Мелании Трамп?»

Пользователи в комментариях встали на сторону президента США. Они предположили, что Меланья просто опаздывала. Любой семьянин знает, каково это — когда жена собирается медленнее, чем хотелось бы, и мужчина идет вперед, а жена через несколько секунд его догоняет. Так происходит в любой семье. Делать из этого шоу, а тем более делать какие-то выводы — неэтично, решили подписчики.

«Ужасный заголовок от Fox 10», — выразил общее мнение один из пользователей.