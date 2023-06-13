Мир 13 июня 2023, 21:32 Трампа взяли под арест для предъявления ему обвинений The White House

Читать 360tv в

Бывшего американского лидера Дональда Трампа арестовали на время процедуры предъявления ему обвинений. Информацию об этом опубликовал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Экс-лидера Штатов ждут в суде по Южному округу штата Флорида в Майами в 15:00 (22:00 по московскому времени). После появления в здании суда Трампа арестуют. Как сообщили источники телеканала, у политика возьмут отпечатки пальцев, однако не будут фотографировать.

Реклама

Судья объявит экс-президенту его права, а потом адвокаты подсудимого должны будут изучить обвинительное заключение клиента. Сам политик заявит о своей невиновности по всем пунктам обвинения, после чего будет выпущен на свободу.

Ранее Трампу предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам. В них входит несогласованное хранение секретных данных и заговор в целях воспрепятствования правосудию. Примерная длительность срока за подобные правонарушения составляет около 400 лет лишения свободы. Сам экс-президент отрицает свою вину.

Дональда Трампа официально арестовывали дважды за его карьеру. Сначала это случилось на уровне штата Нью-Йорк, а теперь его обвиняют на федеральном уровне. Подобный случай впервые происходит в политической истории Штатов.