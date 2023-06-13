13 июня 2023, 21:32
Трампа взяли под арест для предъявления ему обвинений
Бывшего американского лидера Дональда Трампа арестовали на время процедуры предъявления ему обвинений. Информацию об этом опубликовал телеканал CNN со ссылкой на источники.
Экс-лидера Штатов ждут в суде по Южному округу штата Флорида в Майами в 15:00 (22:00 по московскому времени). После появления в здании суда Трампа арестуют. Как сообщили источники телеканала, у политика возьмут отпечатки пальцев, однако не будут фотографировать.
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Судья объявит экс-президенту его права, а потом адвокаты подсудимого должны будут изучить обвинительное заключение клиента. Сам политик заявит о своей невиновности по всем пунктам обвинения, после чего будет выпущен на свободу.
Ранее Трампу предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам. В них входит несогласованное хранение секретных данных и заговор в целях воспрепятствования правосудию. Примерная длительность срока за подобные правонарушения составляет около 400 лет лишения свободы. Сам экс-президент отрицает свою вину.
Дональда Трампа официально арестовывали дважды за его карьеру. Сначала это случилось на уровне штата Нью-Йорк, а теперь его обвиняют на федеральном уровне. Подобный случай впервые происходит в политической истории Штатов.
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