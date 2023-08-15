Мир 15 августа 2023, 08:38 Трампа вызовут в суд не позднее 25 августа Прокуратура заявила, что Трамп предстанет перед судом не позднее 25 августа Pxhere

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Бывший американский президент, республиканец Дональд Трамп должен будет предстать перед судом штата Джорджии не позже 25 августа. Такое заявление сделала прокурор округа Фултон Фэни Уиллис, написал ТАСС.

«Что касается обвинений, исходя из законодательства штата Джорджия, большое жюри присяжных издает ордер на арест, я даю возможность обвиняемым не позднее 25 августа добровольно предстать перед судом», — сказала она.

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По ее словам, суд составляет расписание заседаний, но прокуратура в течение недели представит собственные рекомендации. Уиллис добавила, что ведомство будет просить начать дело по существу в течение шести месяцев.

Ранее стало известно, что большое судебное жюри Джорджии предъявило политику обвинения в попытке вмешаться в выборы президента в 2020 году. В частности, он может быть замешан в подстрекательстве госслужащего нарушить присягу, подаче ложных документов.