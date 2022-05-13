Трампа возмутило, что США больше Европы помогают Украине

Бывший американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что Европа слишком мало платить в сравнении с многомиллиардной американской помощью Украине. Он призвал заставить ее внести большую лепту.

«Почему мы выделяем больше 40 миллиардов долларов Украине, тогда как Европа… дает очень мало, а они гораздо больше затронуты российским вторжением, очевидно, чем США», — сказано в его заявлении, которое процитировало РИА «Новости».

Конгресс должен утвердить новый пакет экономической, военной и гуманитарной помощи Украине на сумму почти в 40 миллиардов долларов.

«Заставьте Европу и других наконец заплатить справедливую лепту. Китай и другие улыбаются всю дорогу к банку!» — подчеркнул Трамп.

Политик напомнил, что в свое время заставил европейских политиков больше платить НАТО в качестве вложения в коллективную оборону.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Запад резко осудил действия российских властей и ввел ряд санкций против страны. Кроме того, Европа, США начали оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь.