Трампа в очередной раз выдвинули на Нобелевскую премию

Бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию. Его кандидатуру предложил депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон.

Политик представляет Консервативную народную партию Эстонии. Он считает, что Трамп стал первым американским президентом за 30 лет, при котором США не начинала войн.

«Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе. Посмотрим, кто получит Нобелевскую премию мира», — процитировало РИА «Новости» Яака Мадисона.

Эстонский депутат не первый инициатор идеи выдвижения Трампа на Нобелевскую премию. Это уже четвертое предложение. Сначала наградить его предложили за усилия по разрешению затяжных конфликтов, потом — за «историческое соглашение Косова и Сербии». В сентябре профессор Дэвид Флинт выдвинул 45-го президента США за «доктрину Трампа».

Лауреатом премии может стать и президент России Владимир Путин. Заявку на номинацию отправил российский писатель Сергей Комков.