Мир 16 апреля 2023, 03:48 Трампа уличили в желании отомстить Зеленскому Newsweek: Трамп жаждет отомстить Зеленскому за отказ расследовать дело сына Байдена РИА «Новости»

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Профессор политики колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст заявил, что бывший президент США Дональд Трамп жаждет отомстить украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Эксперт уверен, что Трамп не простит отказ Зеленского расследовать коррупционные схемы сына Байдена на Украине, написал Newsweek.

Речь идет о просьбе, с которой бывший хозяин Белого дома 19 сентября 2019 года обратился к нынешнему украинскому лидеру. Тогда 45-й президент США попросил коллегу расследовать коррупционные схемы сына Джо Байдена, если он одержит победу на выборах.

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Трамп получил отказ, а через несколько дней анонимный информатор заявил, что президент давил на Зеленского в личных и политических интересах.

«Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить», — заверил Нагенгаст.

Профессор не сомневается, что для Зеленского станет настоящей катастрофой возвращение Трампа в Белый дом.

«Если Трамп вернется в Белый дом, это будет катастрофой для Зеленского и Украины», — резюмировал политолог.

Профессор уверен, что в случае победы Трампа на выборах президента в 2024 году Вашингтон разорвет все отношения с Киевом, которые построил Байден.

Ранее политолог Данила Гуреев выразил мнение, что нынешние власти США всеми силами стремятся не допустить к выборам президента экс-главу государства Дональда Трампа. Его вызывают на дачу показаний, дергают по судам. А нынешний глава государства Джо Байден, попавшийся на хранении секретных документов, вышел сухим из воды.