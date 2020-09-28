Из последних 15 лет президент США Дональд Трамп не платил налоги десять лет. При этом он ссылался на многомиллионные убытки его компаний и огромные долги. Глава государства назвал эту информацию фейком.

О махинациях президента сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации главы Белого дома. Нежелание Трампа платить налоги издание уже разоблачало четыре года назад за месяц до президентских выборов. Избирательный штаб Трампа заявил, что публикация была выгодна сопернице Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Сейчас издание утверждает, что в год избрания, и еще через 121 месяцев, Трамп заплатил по 750 долларов подоходного налога. Газета не располагает налоговой информацией за 2018–2019 годы. Из 15 последних лет Трамп десять лет не платил подоходный налог, ссылаясь на совокупные потери его компаний, которые превышали прибыль.

Юрист Trump Organization Алан Гартен заявил газете: «За последнее десятилетие президент Трамп заплатил федеральному правительству десятки миллионов долларов личных налогов, в том числе он заплатил миллионы личных налогов с момента объявления своей кандидатуры на пост президента в 2015 году».

Дональд Трамп назвал публикацию сфабрикованной.

«Мы через это уже проходили, вы можете задавать мне все те же вопросы. Четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением», — сказал он.

Президент пообещал в опровержение предоставить свои налоговые декларации, но не сказал, когда именно это сделает.