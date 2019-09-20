Трампа удивил блэкфейс Трюдо в костюме Алладина

Старый снимок премьер-министра Канады Джастина Трюдо стал причиной громкого скандала. Президента США Дональда Трампа не могли оставить в стороне, спросив о мнении на счет появления политика в коричневом гриме. Глава Вашингтона признался, что был удивлен и хотел избежать этой темы.

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«Я надеялся, что мне не зададут этот вопрос… Я удивлен, был еще больше удивлен, когда увидел это несколько раз подряд. У нас всегда были хорошие отношения с Джастином, я даже не знаю, что сказать, я был удивлен», — приводит РИА «Новости» слова Трампа.

Фотография с Трюдо была сделана еще 18 лет назад, когда он работал преподавателем в частной школе. Снимок нашли в выпускном альбоме канадского премьера. Ему было 29 лет и он пришел на студенческую вечеринку в костюме Алладина и с коричневым лицом.

Сейчас блекфейс считают неким символом превосходства белых людей над темнокожими. Политика после публикации фотографии обвинили в расизме. В свою очередь Трюдо извинился и сказал, что сожалеет о своем поступке. Также он пояснил, что решил выбрать такой образ в связи с тематикой мероприятия — «Арабские ночи».

Джастин Трюдо возглавляет либеральную партию Канады. 11 сентября 2019 года он объявил о начале предвыборной кампании, и произошедский скандал может отразиться на ней не лучшим образом.