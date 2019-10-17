Трампа назвали глубоко нездоровым человеком из-за письма Эрдогану

«Я никогда не читал письма от президента США, столь расстроенного, столь беспорядочного, столь странного, с настолько полным отсутствием базового этикета. Трамп глубоко, глубоко нездоров», — пишет историк внешней политики США.

СМИ: Эрдоган выбросил письмо с советами Трампа Подробнее

Брэд Симпсон пояснил, что даже самые экстренные письма президента Соединенных Штатов не могут быть отправлены без согласования компетентных советников.

«Это письмо показывает полный провал процесса выработки внешней политики президентом, который импровизирует без какого-либо участия советников. Ни один компетентный, серьезный политик никогда не подпишет такое письмо» — заключает историк.

17 октября стало известно, что американский лидер отправил письмо Эрдогану с советами «Не строить из себя круторого парня» и «не быть дураком».

Трампа не в первый раз критикуют за эксцентричные действия. Ранее бывший вице-президент США Джо Байден назвал Трампа «сумасшедшим и эксцентричным» президентом, который ничего не понимает во внешней политике. Также «сумасшедшими пугающим» назвали разговор Трампа с украинским лидером, Владимиром Зеленским.