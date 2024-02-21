Мир 21 февраля 2024, 13:51 Трампа раскритиковали за высказывания о НАТО Президент США Байден раскритиковал Трампа за его слова о НАТО и Навальном Kyle Mazza/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американский лидер Джо Байден осудил бывшего президента Дональда Трампа за его постоянные обвинения в адрес США. Видеообращение главы государства опубликовали в соцсети X.

Байден прокомментировал слова Трампа о том, что Белый дом может не поддерживать союзников по НАТО, если те «не заплатили по счетам». Американский президент отметил, что подобные заявления «поощряют плохое поведение».

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Он также напомнил о высказывании Трампа о смерти Алексея Навального и усиленном внимании к США.

«Почему Трамп вечно винит Америку?» — задался вопросом Байден.

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии высказал мнение, что США идут по пути разрушения. Он назвал смерть Алексея Навального неожиданной и признался, что она заставила его «больше осознать, что происходит в нашей стране».

Перед этим Трамп сделал скандальное заявление о том, что США будут «поощрять» атаки на страны НАТО, которые не выполнили свои обязательства перед альянсом.