Трампа призвали ввести антироссийские санкции после протестов в Москве

Обращение к лидеру отправили глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой член палаты Майкл Маккол.

Путин высказался о протестных акциях Подробнее

«Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия… для введения точечных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в России», — сказано в заявлении политиков.

Маккол и Энгел уточнили, что они будут поддерживать контакт с администрацией, чтобы привлечь виновных к ответственности.

С середины июля в российской столице прошел ряд несогласованных митингов, которые организовали несостоявшиеся депутаты Мосгордумы. В ходе массовых волнений правоохранители задержали более 1,7 тысячи человек. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Напомним, что, по законам России, проведение массовых акций необходимо согласовывать с местными властями: должны быть одобрены цель, форма, время, место проведения мероприятия и предполагаемое количество участников.