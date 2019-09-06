  • Трампа призвали ввести антироссийские санкции после протестов в Москве

    06 сентября 2019, 04:43

    Мария Борисова

    Президента США Дональда Трампа призвали ввести санкции против людей, которые ответственны за нарушение прав человека в ходе протестов в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Трампа призвали ввести антироссийские санкции после протестов в Москве

    Обращение к лидеру отправили глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой член палаты Майкл Маккол.

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    «Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия… для введения точечных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в России», — сказано в заявлении политиков.

    Маккол и Энгел уточнили, что они будут поддерживать контакт с администрацией, чтобы привлечь виновных к ответственности.

    С середины июля в российской столице прошел ряд несогласованных митингов, которые организовали несостоявшиеся депутаты Мосгордумы. В ходе массовых волнений правоохранители задержали более 1,7 тысячи человек. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

    Напомним, что, по законам России, проведение массовых акций необходимо согласовывать с местными властями: должны быть одобрены цель, форма, время, место проведения мероприятия и предполагаемое количество участников.