Мир 18 ноября 2023, 11:56 Трампа признали причастным к штурму Капитолия в 2021 году Associated Press: суд Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия РИА «Новости»

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Судья в Колорадо установил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к нападению на Капитолий 6 января 2021 года. Однако попытку ряда организаций не допустить политика к участию в первичных выборах главы государства отклонили, сообщило агентство Associated Press.

В иске, поданном от имени группы республиканских и независимых избирателей Колорадо, утверждалось, что действия Трампа, связанные с нападением, противоречат запрету занимать президентский пост любому, кто «участвовал в восстании». Решение принимала окружной судья Сара Уоллес.

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«Уоллес заявила, что установила, что Трамп действительно „участвовал в восстании“ 6 января, и отвергла доводы своих адвокатов о том, что он просто занимался свободой слова», — уточнило издание.

Однако судья не смогла дисквалифицировать кандидата в президенты. После она постановила, что Дональд Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов.

Ранее экс-глава Белого дома сделал официальное заявление по поводу своего участия в предстоящих в 2024 году выборах. Но украинцы боятся возвращения Трампа на пост президента США.

Бывший американский лидер говорил, что внешняя политика действующего президента США Джо Байдена прямым путем ведет к третьей мировой войне и ядерному конфликту. Трамп заявлял, что мог бы завершить конфликт между Россией и Украиной буквально одной фразой.