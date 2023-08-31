Мир 31 августа 2023, 08:51 Трампа предупредили о вероятном покушении Журналист Такер Карлсон заявил о возможном покушении на Дональда Трампа Правительство США

Читать 360tv в

Американские власти способны организовать покушение на бывшего президента страны Дональда Трампа из-за страха перед ним в преддверии предстоящих выборов главы государства. Об этом в эфире YouTube-канала радиоведущего Адама Короллы заявил журналист Такер Карлсон.

«Позволят ли Трампу вновь стать президентом США? Послушайте, элиты начали с ним войну еще до его первого срока, против него сфабриковали улики и очерняли клеветой. Но это им не помогло, а популярность Дональда росла. Теперь я не исключаю, что следующим шагом станет покушение на него», — сказал он.

Реклама

Карлсон отметил, что все методы борьбы с Трампом шли по нарастающей, но не принесли Белому дому конкретного результата.

Ранее Трамп стал первым бывшим президентом США, который прошел процедуру ареста, в ходе которой с него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и обыскали. После этого Трампа под залог 200 тысяч долларов освободили.

При этом сам Трамп заявлял, что каждое уголовное дело против него является мошенническим.