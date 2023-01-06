Мир 06 января 2023, 04:37 Трампа предложили избрать спикером Конгресса США Республиканец Гетц предложил избрать спикером Конгресса США Трампа РИА «Новости»

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Бывшего американского лидера Дональда Трампа выдвинули на пост спикера Палаты представителей США. Его кандидатуру предложил республиканец Мэтт Гетц после 10 неудачных голосований. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы.

«Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей», — сказал Гетц.

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По его словам, во времена президентства Трампа во внутренней и внешней политике страны наблюдались успехи.

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Республиканец голосовал за бывшего американского лидера при седьмой попытке выбрать спикера Конгресса США. В том раунде политика поддержали всего одним голосом. Трамп не является членом палаты, но конгрессмены могут предложить кандидатуры не только законодателей.

Ранее Трамп выложил в своей соцсети Truth Social пародийное изображение. На картинке нынешний президент США Джо Байден выступал в Конгрессе, а на месте спикера Палаты представителей был Трамп.

Выборы спикера продолжатся до того момента, пока один из кандидатов не получит требуемые 2018 голосов. При этом законодатели могут в любой момент предложить нового человека.