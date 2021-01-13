Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти

В ответ на требование спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа в связи с его неспособностью исполнять обязанности, вице-президент Майк Пенс отказался пойти ей навстречу.

Текст написанного им письма распространил корреспондент Forbes Эндрю Соллендер. Пелоси призывала воспользоваться 25-й поправкой к конституции США, разрешающей отрешить президента от должности в связи с его неспособностью исполнять обязанности или инвалидностью.

Пенс, чьи отношения с Трампом, по слухам, были серьезно испорчены после того, как вице-президент отказался отменить результаты последних выборов, написал, что не намерен поддаваться давлению и не будет использовать власть сверх конституционных полномочий.

«Я не считаю, что такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции», — заявил Пенс. По его мнению, 25-я поправка разработана не для наказания или узурпации власти. Пенс предположил, что ее применение «создаст ужасный прецедент».

Вице-президент призвал Пелоси и прочих членов Конгресса избегать действий, которые еще сильнее разделят страну и разожгут сиюминутные страсти.

Президент США Дональд Трамп назвал повторную попытку импичмента «продолжением охоты на ведьм». Он считает, что его отставка вызовет ужасный гнев американцев и новый виток насилия.