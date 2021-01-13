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    13 января 2021, 04:45

    Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти

    Анастасия Кукова

    В ответ на требование спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа в связи с его неспособностью исполнять обязанности, вице-президент Майк Пенс отказался пойти ей навстречу.
    Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти

    Текст написанного им письма распространил корреспондент Forbes Эндрю Соллендер. Пелоси призывала воспользоваться 25-й поправкой к конституции США, разрешающей отрешить президента от должности в связи с его неспособностью исполнять обязанности или инвалидностью.

    Пенс, чьи отношения с Трампом, по слухам, были серьезно испорчены после того, как вице-президент отказался отменить результаты последних выборов, написал, что не намерен поддаваться давлению и не будет использовать власть сверх конституционных полномочий.

    «Я не считаю, что такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции», — заявил Пенс. По его мнению, 25-я поправка разработана не для наказания или узурпации власти. Пенс предположил, что ее применение «создаст ужасный прецедент».

    Вице-президент призвал Пелоси и прочих членов Конгресса избегать действий, которые еще сильнее разделят страну и разожгут сиюминутные страсти.

    Президент США Дональд Трамп назвал повторную попытку импичмента «продолжением охоты на ведьм». Он считает, что его отставка вызовет ужасный гнев американцев и новый виток насилия.