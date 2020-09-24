Трампа освистали на церемонии прощания с судьей Верховного суда

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии прощания со скончавшейся судьей Верховного суда Рут Гинзбург. Спустя чуть меньше минуты его пребывания публика начала выкрикивать неодобрительные возгласы в его сторону.

Прямую трансляцию церемонии вел телеканал C-Span. Гроб с Гинзбург выставили на ступенях Верховного суда в Вашингтоне. Прощание с судьей длится уже второй день.

Глава США посетил церемонию вместе со своей женой Меланией Трамп. Оба супруга были в черных защитных масках.

Чета Трамп стояла чуть поодаль гроба меньше минуты, когда толпа начала неодобрительный гул. Затем граждане стали скандировать: «Голосуйте против него». Президент побыл еще несколько секунд, а затем вместе с женой покинул мероприятие.

Судья Гинзбург была старейшим членом Верховного суда США. Она скончалась 18 сентября на 88-м году жизни. Гинзбург отстаивала права женщин и выступала против политики Трампа. Незадолго до своей смерти она заявляла, что не хочет покидать свой пост, пока в США не сменится лидер. Теперь же он сможет выдвинуть своего кандидата на освободившийся пост.