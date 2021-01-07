Трампа оставили без постов в Facebook и Instagram до конца президентского срока

Марк Цукерберг заявил, что Дональд Трамп не сможет постить сообщения в Facebook и Instagram еще две недели. Все из-за того, что своими словами он якобы разжигает ненависть.

«Шокирующие события последних 24 часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному преемнику Джо Байдену», — написал Цукерберг в Facebook.

Он пояснил, что 6 января сообщения Трампа были удалены, так как они могли спровоцировать дальнейшее насилие. Основатель соцсети отметил, что после подтверждения результатов выборов Конгрессом главной задачей является обеспечение мира до инаугурации.

По словам Цукерберга, Трамп пользовался соцсетями и за несколько лет его посты иногда удаляли или маркировали, если они нарушали политику соцсети. Руководство считает, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим заявлениям, даже если они являются спорными. При этом сейчас посты Трампа могут вести к насильственному восстанию против избранной власти.

«Мы считаем, что риски позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период просто слишком велики. Поэтому продлеваем блок его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок или хотя бы на ближайшие две недели до завершения мирной передачи власти», — заключил Цукерберг.

Президент США Дональд Трамп делал посты в соцсетях 6 января, когда его сторонники штурмовали Капитолий. Сначала он писал о фальсификации выборов, а затем стал призывать протестующих покинуть здание Конгресса. После завершения беспорядков он пообещал мирно передать власть Джо Байдену.