Мир 20 января 2023, 11:19 Трампа оштрафовали почти на миллион долларов за подачу иска против Хилари Клинтон ABC News: суд оштрафовал Трампа почти на 1 млн долларов за иск к Хилари Клинтон Википедия

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Экс-президента США Дональда Трампа и его адвоката оштрафовали почти на миллион долларов за необоснованный иск к бывшему госсекретарю Хилари Клинтон. Решение принял Федеральный суд страны, сообщил ABC News.

В судебном заключении Трампа назвали «искушенным участником судебного процесса», который использует суды как инструмент политического давления на своих конкурентов. При этом он осознавал последствия своих действий, заключил судья.

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В марте прошлого года Трамп подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии. В исковом заявлении ее и нескольких демократов обвинили в сговоре ради репутационного ущерба Трампу. По мнению политика, они хотели изменить ход выборов в 2016 году с помощью фейковой теории о «российском следе».

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С требованием взыскать с Трампа и его адвокатов компенсацию за подачу необоснованного иска Клинтон обратилась в суд в ноябре прошлого года.